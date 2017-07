4 gennaio 2013 15:21 Passata di pomodoro

DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 30' La passata di pomodoro è uno dei condimenti per la pasta più utilizzati della cucina mediterranea. I pomodori che ho usato nella ricetta erano di qualità miste, ma tutti molto rossi e maturi.



INGREDIENTI Pomodori rossi e maturi q.b.

PROCEDIMENTO

Lavate i pomodori, scottateli in acqua bollente per circa 2 o 3 minuti. Scolateli e poneteli nel passa verdure, in modo che le bucce e i semi si separino dal succo. Avrete così ottenuto la passata di pomodoro.

Potete consumare la passata di pomodoro entro 48 ore, e se conservata in frigorifero, utilizzandola per preparare il più classico dei condimenti per pasta. Fate soffriggere un aglio o mezza cipolla in 4 cucchiai di olio di oliva e aggiungetevi la passata quando cominceranno a imbiondire. Fate cuocere il sugo per circa 20 minuti.

Lo sapevate che... Se non utilizzate entro 48 ore tutta la passata di pomodoro, potete conservarla in barattoli di vetro a chiusura ermetica, che bollirete per circa 30 minuti.