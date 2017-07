Parmigiana di carciofi

PROCEDIMENTO

Spremete il limone in ua ciotola di acqua per acidularla ed evitare che i carciofi anneriscano. Eliminate le foglie esterne più dei carciofi e la parte finale del gambo, tagliate via con un coltello anche le punte e dividete ogni carciofo a metà. Togliete la barbetta centrale e tagliate ogni metà in fettine spesse circa mezzo cm. Tuffate le fettine di carciofi nell’acqua acidulata. Per la salsa: soffriggete la cipolla intera nell’olio, quando sarà appassita aggiungete la passata, regolate di sale e cuocete per circa 20 minuti aggiungendo all’occorrenza qualche mestolo di acqua calda.