DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 1h

La parigina è una pizza rustica tipica della cucina partenopea preparata con una base di pasta per pizza farcita con pomodoro, mozzarella e prosciutto e coperta da una sfoglia croccante. La pizza condita con questi semplici ingredienti è già di per sé una vera bontà, se poi ci aggiungiamo uno strato di pasta sfoglia dorato e croccante è tutta un’altra storia! Servite la parigina calda ma non bollente.