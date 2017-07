La parigina ai carciofi e salsiccia è un lievitato ricco e saporito, preparato con una base di pasta per pizza, un ripieno di carciofi, salsiccia e mozzarella e una copertura di sfoglia. Deliziosa variante della tradizionale parigina con pomodomoro e prosciutto cotto, questa ai carciofi è stata arricchita dalla farina di avena nella base per pizza e resa filante dalla mozzarella fiordilatte!

PROCEDIMENTO

Impastate, a mano o con la planetaria, le due farine con il sale, l'olio e il lievito sciolto in poca acqua tiepida. Lavorate energicamente l'impasto per qualche minuto, aggiungete altra acqua se necessario, fino a ottenere una consistenza elastica e morbida.

Formate una palla e lasciatela lievitare in una ciotola infarinata e coperta per circa un'ora o comunque fino al raddoppio di volume. Nel frattempo, pulite i carciofi come descritto qui nella mia guida. Scolateli dall'acqua e cuoceteli in una larga padella dove avrete fatto soffriggere dolcemente l'aglio nell'olio. Fate insaporire, quindi sfumate con il vino bianco.