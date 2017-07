DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 25'

PREPARAZIONE PORZIONI per 2 persone

Le pappardelle fritte sono un piatto unico gustoso e facilissimo realizzato con pappardelle all’uovo fritte in padella insieme a uova e parmigiano. Non si tratta di una frittata, ma piuttosto di un primo piatto dorato e croccante arricchito dalle uova. Le pappardelle fritte sono un’ottima ricetta anti spreco per utilizzare le pappardelle (o un altro formato di pasta) avanzate e potete arricchirle come preferite! Potete aggiungere, per esempio, qualche cubetto di provola, o utilizzare le pappardelle al ragù per un piatto ancor più ricco