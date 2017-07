DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 20'

PREPARAZIONE PORZIONI per 4 persone

Le pappardelle con funghi e patate sono un primo piatto a base di pasta all’uovo realizzato con una spadellata di funghi champignon e patate. Le sfumature date dal vino bianco e dal brodo insaporito dal concentrato di pomodoro rendono questo piatto gustoso ma delicato, perfetto per un pranzo in famiglia! Questa ricetta è molto facile, ricordate solo di non toccare troppo i cubetti di patate per evitare che si sfaldino in cottura.