Le pappardelle al ragù di coniglio sono un primo piatto gustoso realizzato con pasta all'uovo condite con un ragù di polpa di coniglio e guarnito con il prezzemolo fresco tritato. Le pappardelle al ragù di coniglio sono una variante buonissima e più leggera al tradizionale ragù di manzo e si può utilizzare per condire diversi formati di pasta, sia all'uovo che di semola.

PROCEDIMENTO

Tritate finemente il sedano, le carote pelate e la cipolla. Fate imbiondire e appassire le verdure nell'olio in una casseruola dai bordi bassi. Unite quindi la carne di coniglio e fatela rosolare bene a fuoco vivo mescolando di tanto in tanto.

Quando la carne sarà ben colorita e il liquido rilasciato si sarà asciugato, sfumate con il vino rosso e lasciatelo evaporare. A questo punto, unite la passata di pomodoro, regolate di sale e cuocete il ragù di coniglio per almeno un'ora, con il coperchio, lasciandolo sobbollire dolcemente (se necessario aggiungete qualche mestolo di acqua bollente durante la cottura).

Nel frattempo, lessate le pappardelle in abbondante acqua bollente salata, scolatele al dente e conditele con il ragù di coniglio. Guarnite con il prezzemolo fresco tritato e servite immediatamente.

Lo sapevate che...

La polpa del coniglio è tenera e delicata, perfetta per realizzare ripieni e ragù come questo. Ricordate che, essendo piuttosto magra, potrebbe risultare asciutta o stopposa se non preparata nel modo giusto. Rendetela sempre molto umida e condita!