Le pappardelle ai funghi porcini sono un primo piatto realizzato con pappardelle all’uovo condite con funghi porcini trifolati. Che dirvi, questo piatto è un classico della nostra cucina, irresistibile per gli amanti dei funghi e facilissimo da realizzare! Ho acquistato questi funghi porcini nel centro storico di un paesino di montagna, durante la sagra annuale organizzata dal comune e dedicata proprio al fungo porcino. Non potete capire che piacere per gli occhi e il palato i formaggi, la pasta fresca, i taralli ai funghi! Detto questo, godetevi questo piatto perché è meraviglioso!

PROCEDIMENTO

Pulite ulteriormente la testa e il gambo funghi con un panno umido (se sono molto sporchi potete sciacquarli velocemente e asciugarli subito con carta assorbente). Tagliate i funghi porcini in fettine spesse qualche mm o, se preferite, tagliate gambo e testa separatamente. Soffriggete lo spicchio d’aglio nell’olio in una padella.

Lo sapevate che...

L’unica accortezza che dovrete avere sarà quella di pulire bene i funghi e assicurarvi che al loro interno non vi siano “ospiti indesiderati”! Per controllare, vi basterà vedere se alla base del gambo e anche all’interno ci sono buchetti sospetti. Se dovessero esserci dei parassiti, inoltre, la consistenza del fungo non sarà liscia e omogenea, ma risulterà spugnosa e gommosa. Ricordate che i funghi porcini, una volta tagliati, restano sempre bianchi e non anneriscono!