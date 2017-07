La panzanella toscana è un contorno estivo tipico della Toscana (ma anche di altre regioni dell'Italia centrale) realizzato con pane sbriciolato, pomodori, basilico e cipolla rossa. Fresca e colorata, la panzanella è un'insalata facile da realizzare e personalizzare: potete arricchirla con i capperi, il sedano o le uova sode! E se non vi piace il pane sbriciolato potete ammollarlo e utilizzare le fette intere per realizzare delle gustose bruschette!

PROCEDIMENTO

Tagliate il pane a pezzetti e ammollatelo in acqua fredda per una decina di minuti. Strizzatelo bene e sbriciolatelo in una terrina capiente.