La panna cotta è un dolce al cucchiaio fra i più classici e amati, realizzato solo con panna fresca, zucchero a velo e vaniglia. La panna cotta non richiede molto tempo nella preparazione quanto nel tempo di riposo in frigorifero, necessario affinché raggiunga la giusta consistenza, simile a quella di un budino. Potete servirla semplice o decorarla con frutta fresca, sciroppi, cioccolato fuso o, perché no, granella di nocciole o di pistacchi!

PROCEDIMENTO

Versate la panna in un pentolino, aggiungete lo zucchero a velo setacciato e mescolate bene con una frusta a mano. Portate a ebollizione mescolando di tanto in tanto, profumate con l'estratto di vaniglia e togliete dal fuoco.

Ammollate la colla di pesce in acqua fredda per 10 minuti, strizzatela bene e aggiungetela alla panna ancora calda. Mescolate bene per scioglierla completamente e versate la panna negli stampini riempiendoli fino all'orlo. Fate intiepidire e poi conservate la panna cotta in frigorifero per almeno 5 ore.