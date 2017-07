I panini alle patate e rosmarino sono dei lievitati salati soffici e saporiti, realizzati con un impasto di patate lessate e saltate in padella, farina, uova e latte. Perfetti per uno spuntino veloce o per accompagnare i cibi che più vi piacciono, i panini alle patate possono essere di tante forme diverse! Io mi sono divertita a comporli di 3 palline di impasto, ma voi potete farli assomigliare ai muffin o alle trecce di pane!

PROCEDIMENTO

Lavate le patate e lessatele in acqua bollente con la buccia per circa 30 minuti. Lasciatele intiepidire, sbucciatele e tagliatele a cubetti. Fatele saltare in padella per qualche minuti con l’olio e i rametti di rosmarino. Quando saranno leggermente dorate, toglietele dal fuoco e schiacciatele con una forchetta per ottenere una purea omogenea.