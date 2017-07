Il pangiallo è un pane dolce molto ricco tipico della tradizione natalizia del Lazio. Realizzato con frutta secca, miele e cioccolato, il pangiallo presenta la classica glassa dorata in superficie a base di zafferano. Si tratta di un dolce senza burro e senza uova, che si conserva bene per diversi giorni e sprigiona tutto il profumo del Natale!

PROCEDIMENTO

Ammollate l'uvetta in acqua tiepida per almeno 20 minuti. Sciogliete il miele in un pentolino per renderlo liquido. Nel frattempo, tritate grossolanamente la frutta secca e poi il cioccolato. Riunite tutto in una ciotola, aggiungete i pinoli.