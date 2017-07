DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI panettone di 900 g circa

Il panettone al mais è un dolce goloso realizzato con un impasto a base di farina di mais, arricchito dal liquore, dalle nocciole e dalla granella di cioccolato. Il panettone al mais ha la forma, anche se di dimensioni più piccole, che ricorda quella del classico panettone e si caratterizza per la consistenza compatta ma che si scioglie in bocca! Il panettone al mais si conserva bene anche per una settimana ed è buonissimo in accompagnamento al latte, al tè o una cioccolata calda.