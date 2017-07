21 dicembre 2016 16:29 Panettoncini con gocce di cioccolato

DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 3h

PREPARAZIONE PORZIONI 10 panettoncini I panettoncini con gocce di cioccolato sono la versione mignon del tradizionale panettone di Natale, preparati con un soffice impasto lievitato a base di yogurt e arricchito dalle gocce di cioccolato. I bambini ne andranno matti! I panettoncini con gocce di cioccolato sono eleganti e originali, perfetti per dei regalini golosi. Potete arricchirli con l'uvetta, le amarene o la frutta candita.

INGREDIENTI farina manitoba 330 g

latte fresco intero 50 g

un uovo e un tuorlo

sale una presa

yogurt bianco 50 g

zucchero semolato 60 g

burro fuso 40 g

lievito di birra fresco 12 g

gocce di cioccolato q.b.

PROCEDIMENTO

Versate nella ciotola dell’impastatrice la farina e lo zucchero, aggiungete il lievito sciolto nel latte tiepido e cominciate a impastare. Unite le uova. Quando saranno state assorbite dall’impasto, aggiungete lo yogurt, panettoncini

continuate a impastare e incorporate anche il burro fuso ormai tiepido. Lavorate l’impasto fino a quando non avrete ottenuto una consistenza liscia e omogenea e fatelo lievitare in una ciotola infarinata coperto ad un canovaccio pulito per circa un’ora (o il tempo necessario per il raddoppio di volume). panettoncini<br /><br />

Dividete l'impasto lievitato in 10 pezzetti, ricavate da ognuno delle palline lisce e regolari, quindi posizionatele al centro di ogni stampo per panettoncino. Fate lievitare di nuovo fino a quando l'impasto non sarà arrivato a qualche mm dal bordo. panettoncini

Infornate i panettoncini a 170 gradi per circa 25 minuti, dovranno essere gonfi e dorati.

Lo sapevate che... Se non avete gli stampi per panettone potete utilizzare quelli per muffin o per babà.