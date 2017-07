DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 1h

PREPARAZIONE PORZIONI 10-15 panelle

Le panelle sono delle deliziose frittelle a base di farina di ceci tipiche della gastronomia siciliana. Le panelle sono uno degli street food per eccellenza in questa meravigliosa isola, dove si possono trovare praticamente in ogni chioschio servite calde e con una spruzzatina di limone in mezzo a panini croccanti! Le panelle di ceci si aromatizzano semplicemente con pepe e prezzemolo e potrete ritagliarle e conservarle in frigorifero per 24 ore fino al momento di friggerle.