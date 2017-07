DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 2h

PREPARAZIONE PORZIONI pane di 800 g circa

Il pane nero ai cereali è un lievitato salato realizzato con un impasto a base di farina ai 5 cereali. La consistenza è rustica e aromatica, il colore scuro e il sapore deciso e perfetto per accompagnare salumi come lo speck e il prosciutto crudo e formaggi semi stagionati. Il pane nero si prepara con una doppia lievitazione, si modella dandogli la forma classica di una pagnotta e si cuoce in forno per circa 30 minuti.