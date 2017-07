Pane dolce ai fichi

zucchero + 1 cucchiaio per la superficie

PROCEDIMENTO

Ammollate l'uvetta e i fichi in un po' d'acqua tiepida. Nel frattempo, impastate la farina, il lievito, lo zucchero e il sale con l'acqua e l'olio. Aggiungete l'uvetta strizzata e i fichi tagliati a cubetti.

Trasferite l'impasto su un piano di lavoro e lavoratelo energicamente per una decina di minuti per incorporare bene la frutta secca. Formate un panetto circolare alto circa 3 cm e fatelo lievitare su una teglia rivestita di carta da forno (al riparo da correnti) per almeno un'ora e mezza.