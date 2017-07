DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 3h

PREPARAZIONE PORZIONI 5 pani da 400 g

Il pane con ciccioli di maiale è un lievitato salato realizzato con ciccioli di maiale amalgamati all’impasto neutro del pane. Come vedete sono già in pieno fermento pre-carnevalesco, e sarà ancora peggio quando questo weekend farò le salsicce fatte in casa! I ciccioli sono un prodotto ottenuto (durante la produzione dello strutto) dalla lavorazione del grasso presente nel tessuto adiposo interno del maiale. Si fa asciugare sui fornelli lo strutto del maiale tagliato in pezzi grossi e posto in una pentola capiente. Il grasso che, a contatto con il calore, non si scioglie diventa sempre più piccolo e asciutto fino a diventare cicciolo. Il pane con ciccioli di maiale mi piace molto, a patto che i ciccioli siano piccolissimi e ben distribuiti! A quel punto lo accompagno con formaggi e salumi e…non mi ferma più nessuno!