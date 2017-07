Il pane alle olive è un lievitato salato realizzato con un impasto soffice a base di patate arricchito dalle olive verdi. Perfetto per accompagnare salumi, formaggi o verdure, il pane alle olive è buonissimo anche mangiato da solo perché è morbido e saporito! Io ho realizzato la classica forma del pane in cassetta ma se preferite potete anche formare una pagnotta e cuocerla senza stampo.

PROCEDIMENTO

Per il lievitino: sciogliete il lievito nell'acqua tiepida, aggiungete il miele e lasciate riposare qualche minuto. Unite questo composto a 3-4 cucchiai di farina, mescolate e fate riposare per 20 minuti. Impastate la farina rimasta con il sale e le patate lesse, aggiungete al centro il composto di lievito.

Amalgamate gli ingredienti e unite le olive tagliate a rondelle. Impastate giusto il tempo di incorporarle all'impasto, formate una palla e fatela lievitare in una ciotola infarinata coperta per circa un'ora. Trascorso questo tempo, formate una pagnotta allungata e trasferitela in uno stampo per plumcake rivestito di carta da forno.