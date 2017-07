26 ottobre 2016 22:17 Pane alla zucca

Pane alla zucca

DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 2h

PREPARAZIONE PORZIONI un pane di circa 800 g Il pane alla zucca è un lievitato salato soffice e gustoso, preparato con un impasto a base di una purea di zucca, senza acqua o altri liquidi. Simile alla zucca sia nella forma che nel colore, il pane alla zucca che ho preparato si ispira a quello di Gabriele Bonci e ha la consistenza simile a quella di un pan brioche.

INGREDIENTI zucca già pulita 550 g

olio di oliva + q.b. per spennellare un cucchiaio

sale 7 g

qualche rametto di rosmarino

farina tipo 0 400 g

farina manitoba 100 g

lievito di birra fresco 10 g

PROCEDIMENTO

Tagliate la zucca a cubetti e cuocetela in padella insieme al rosmarino, il sale e l'olio. Coprite con il coperchio e fatela stufare per una decina di minuti. Riducetela in purea con il mixer a immersione. pane zucca<br /><br />

Miscelate le due farine e unite il lievito sbriciolato. Aggiungete la purea ormai tiepida e cominciate a impastare (a mano o con il gancio della planetaria) in modo energico per circa 10 minuti. Dovrete ottenere un composto elastico e non appiccicoso. pane zucca

Formate una palla e fatela lievitare in una ciotola leggermente unta in un luogo coperto fino al raddoppio di volume. A questo punto, trasferite l'impasto su un piano infarinato e, intrecciando uno spago da cucina, dividetelo (solo simbolicamente) in 8 spicchi per simulare la forma di una zucca. pane zucca

Trasferite il pane alla zucca su una leccarda rivestita di carta da forno, spennellatelo con poco olio e lasciatelo lievitare ancora fino al raddoppio. Infornate il pane di zucca a 200 gradi per 10 minuti, poi a 180 per altri 25-30 minuti. Sfornatelo e lasciatelo intiepidire prima di gustarlo. pane zucca

Se provi questa ricetta, scatta una foto, usa l’hashtag #prontointavola su Facebook e Instagram e farai parte della nostra gallery!