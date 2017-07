DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 20'

PREPARAZIONE PORZIONI 10 pancakes

I pancakes sono le frittelle americane più famose, realizzate con un impasto a base di latte e uova e accompagnati tradizionalmente dal goloso sciroppo d'acero. I pancakes si preparano in modo semplice, anche se è la prima volta! Per la colazione sono davvero perfetti e, se non avete lo sciroppo d'acero, potete sostituirlo con il miele o le confetture che vi piacciono di più :)