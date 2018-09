Pancakes vegani con banana yogurt e mirtilli

I pancakes sono dei dolci americani preparati solitamente per colazione e serviti con frutta, miele, sciroppo d'acero, panna montata o marmellata. Sono facili e veloci da realizzare, non servono frullatori ma solo una ciotola, una frusta ed una padellina. Questa mia ricetta è vegana ma comunque golosa ed irresistibile . L'aggiunta della banana renderà i pancakes più soffici e morbidi.

Per 2 persone

lievito per dolci

PROCEDIMENTO

Versate in una terrina le due farine con il lievito ed il sale. Unite la bevanda di riso, lo sciroppo, 3 cucchiai di olio e la banana ben schiacciata. Mescolate bene tutti gli ingredienti per creare una pastella. Scaldate una padellina antiaderente, ungetela con pochissimo e versate mezzo mestolo di composto. Fate cuocere fino a quando cominceranno ad apparire delle bolle sulla superficie. Girate il pancake e fate cuocere un altro minuto. Finite di cucinare tutto l'impasto ed impilate i pancakes pronti uno sopra l'altro. Aggiungete su ogni pancake un cucchiaio di yogurt qualche mirtillo ed una spolverata di zucchero a velo.

Lo sapevate che...

Potete conservare i pancakes in frigorifero per qualche giorno. Prima di consumarli scaldateli nel forno o in una padellina a fuoco dolce.