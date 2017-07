DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 1h

PREPARAZIONE PORZIONI 10-12 mini pancakes

I pancakes di ceci allo speck sono una sfiziosa e originale alternativa salati ai tradizionali pancakes. Realizzati con un impasto a base di farina di ceci, latte e uova, i pancakes di ceci sono arricchiti da speck, gorgonzola ed erba cipollina fresca prima di essere passati in forno per qualche minuto. Il risultato è davvero sorprendente! La dolcezza della base entra in perfetto contrasto con la sapidità dello speck e i pancakes di ceci diventano perfetti per un brunch, un buffet o un aperitivo.