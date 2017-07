I pancakes allo yogurt sono una versione golosa, leggera e supersoffice dei tradizionali pancakes realizzati con un impasto a base di uova, farina, zucchero e yogurt bianco. Perfetti per la colazione, i pancakes allo yogurt si preparano in pochissimo tempo e, ancora caldi, potete servirli accompagnandoli con creme e confetture, frutta fresca o l'intramontabile sciroppo d'acero!

lievito per dolci

PROCEDIMENTO

Separate gli albumi dai tuorli. Amalgamate questi ultimi con lo yogurt, la vaniglia e l'olio. Mescolate bene e unitela alla terrina in cui avrete messo farina e lievito setacciati, zucchero e bicarbonato.

Mescolate accuramente e incorporate poco alla volta gli albumi montati a neve. Mescolate dal basso verso l'alto per non smontare il composto. Scaldate una padella antiaderente, ungetela con poco burro e versatevi pochi mestoli di impasto per volta, cercando di formare pancakes rotondi di circa 10-12 cm di diametro.