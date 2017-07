DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 20'

PREPARAZIONE PORZIONI pan di spagna di 22 cm

Il pan di spagna senza uova è una variante leggera e vegana del tradizionale pan di spagna, realizzato con un impasto senza uova, senza burro e senza latte. Leggero e molto chiaro, il pan di spagna senza uova è perfetto per gli intolleranti al lattosio, per i vegani perché non contiene alimenti di origine animale o semplicemente per chi vuole mangiare in modo sano e leggero.