Il pan brioche è un lievitato soffice e facile da realizzare, adatto sia alle preparazioni dolci che a quelle salate. La ricetta è davvero preziosa, proviene dal patrimonio delle leggendarie sorelle Simili e non mi stanco mai di prepararla, perché è una garanzia. Potete accompagnare questo pan brioche sia con i sapori dolci che con quelli salati, perché è un impasto assolutamente neutro. Io ho leggermente modificato la ricetta originale del pan brioche, aumentando di 10 g la quantità di acqua e di altri 10 g quella del lievito di birra. Il risultato è un pan brioche che si scoglie in bocca!

PROCEDIMENTO

Setacciate insieme i due tipi di farine e utilizzatene 150 g in una ciotola per preparare il lievitino. Unite quindi 100 g di acqua, il lievito di birra sbriciolato e mescolate velocemente per amalgamare gli ingredienti. Lasciate riposare per almeno 50 o 60 minuti.