Paccheri gamberi e zucchine

PROCEDIMENTO

Fate soffriggere l’aglio nell’olio in una casseruola, aggiungete le zucchine e fate cuocere per qualche minuto. Unite i pomodori pelati, regolate di sale e continuate la cottura. Dopo pochi minuti aggiungete i gamberi, mescolate e cuocete per 5 minuti con il coperchio, fino a quando non saranno di un colore rosa o arancio chiaro.