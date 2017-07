I paccheri alla boscaiola sono un primo piatto preparato con paccheri freschi o secchi conditi con un sugo ai funghi e salsiccia. Sostanzioso e gustoso, questo primo piatto può essere realizzato anche con formati di pasta diversi, come le penne lisce o le pappardelle. Io preparo i paccheri alla boscaiola per tutta la famiglia, perché è un piatto che mette d’accordo tutti ed è anche fin troppo veloce per quanto è buono!

PROCEDIMENTO

Versate l’olio in una casseruola, fatevi soffriggere l’aglio per qualche istante e aggiungete la salsiccia sbriciolata. Cuocete a fuoco vivo per circa 10 minuti, fatela rosolare bene e aggiungete a questo punto i funghi puliti e tagliati a fette non troppo sottili.