DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 15'

PREPARAZIONE PORZIONI 50 ossa

Le ossa di meringa sono dei dolcetti golosi e scenografici preparati con la meringa classica sagomata in tanti ossetti perfetti per la festa di Halloween. Croccanti fuori e morbide dentro, le ossa di meringa non possono mancare sulla tavola dei dolci più paurosi dell'anno, piaceranno a grandi e piccini!