DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 15'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone

Le orecchiette con le cime di rapa sono un primo piatto tipico della tradizione gastronomica pugliese realizzato con questo particolare formato di pasta condito con le cime di rapa saltate in padella. Il gusto deciso e saporito è dato dalle acciughe e dal peperoncino che rendono questo piatto un must della cucina pugliese e non solo! Se volete realizzare a mano le orecchiette utilizzate 200 g di farina bianca miscelandola con 200 g di semola di grano duro.