DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 1h

PREPARAZIONE PORZIONI 25 biscotti

Gli omini di pan di zenzero, detti anche gingerbread, sono biscotti natalizi realizzati con un'impasto speziato e profumato da zenzero, cannella, noce moscata e miele. Il pan di zenzero è una preparazione che può essere utilizzata anche come base per torte, ma se state pensando di preparare dei biscottini per Natale questi non possono mancare! Io li ho pure appesi al mio albero di Natale: li ho bucati con uno stecchino prima di infornarli e, una volta pronti, li ho appesi con un nastrino colorato. Che meraviglia :)