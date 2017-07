PROCEDIMENTO

Praticate un foro al centro di ogni biscotti utilizzando il manico di un cucchiaio di legno, quindi infornateli a 170 gradi per 10-15 minuti. Saranno ancora un po' morbidi al momento di sfornarli, ma non preoccupatevi! Fateli raffreddare e farcite il buco al centro con ciuffetti di Nutella utilizzando una sac à poche.

Lo sapevate che...

I nutellotti sono un'ottima idea per realizzare un dessert goloso e scenografico in poco più di 30 minuti. Per evitare che i ciuffetti di Nutella possano deformarsi, tenete i biscotti in frigo e tirateli fuori poco prima di servirli.