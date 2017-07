I muffin salati allo yogurt sono delle soffici tortine realizzate con un impasto a base di uova e farina reso morbido dallo yogurt e ancor più irresistibile dalla provola grattugiata. Perfetti come antipasto o finger food, i muffin salati allo yogurt sono dei pasticcini salati monoporzione dal cuore filante che potrete arricchire con le verdure o i salumi che vi piacciono di più!

lievito per torte salate

PROCEDIMENTO

Sbattete le uova in una ciotola con il sale e il pepe, aggiungete lo yogurt e quando sarà completamente amalgamato unite anche il burro fuso ormai tiepido.

Mescolate bene e distribuite l'impasto nei pirottini inseriti nello stampo per muffin. Riempiteli per tre quarti e infornate i muffin salati a 180° per circa 30 minuti.