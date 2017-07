DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 45'

PREPARAZIONE PORZIONI circa 12 muffin

I muffin salati al prosciutto cotto sono perfetti per un goloso e sfizioso buffet o per un brunch, perché sono monoporzione e piacciono proprio a tutti. Potete sostituire nell’impasto dei muffin salati al prosciutto la mozzarella fiordilatte con un formaggio semi stagionato e aggiungere, se preferite, le zucchine a cubetti prima saltate velocemente in padella.