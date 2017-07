DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI 12 muffin

I muffin con gocce di cioccolato sono dolcetti soffici e irresistibili, soprattutto per i bambini! Preparati con un farina, uova zucchero e tante golose gocce di cioccolato, questi muffin sono perfetti per la colazione o per la merenda di grandi e piccini, magari come pausa dal lavoro o dallo studio.