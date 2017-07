I muffin alla banana sono dei dolcetti soffici realizzati con un impasto arricchito dalle banane e con un delicato aroma al cocco. Potete decorare i vostri muffin alla banana come più preferite e utilizzare, per esempio, mompariglia o codette colorate.

PROCEDIMENTO

Per preparare i muffin alla banana, sbucciate e tagliate a pezzetti la banana, ponetela in una terrina con il succo del limone. Nel frattempo, ponete il burro, che avrete fatto ammorbidire a temperatura ambiente, in un’altra ciotola.