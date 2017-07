I muffin all'amaranto sono delle tortine leggere e golose senza burro realizzate con un impasto a base di amaranto, arricchito dal grano saraceno e dall'uvetta. I muffin all'amaranto sono ricchi di fibre, proteine e vitamine,l'amaranto e il grano saraceno infatti (al pari della quinoa) sono alimenti preziosissimi per la nostra salute.

lievito per dolci

PROCEDIMENTO

Scaldate una padella e versatevi l'amaranto. Fatelo tostare roteando spesso la padella per non farlo bruciare, fino a quando non sarà dorato e leggermente scoppiettante. Fate raffreddare.