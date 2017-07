I muffin al cocco e Nutella senza burro sono dei golosi dolcetti decorati con uno strato di Nutella e una generosa manciata di candida farina di cocco. Perfetti per la colazione o la merenda, questi muffin vi sorprenderanno per la loro consistenza soffice e leggera data dall'olio di semi che è stato sostituito al burro. Spalmate la Nutella quando i muffin sono ancora caldi, altrimenti non si scioglierà e rischierete di rovinare la loro superficie!

PROCEDIMENTO

Alternate la farina con l'olio di semi che verserete poco per volta. Sbattete il composto per qualche minuto con le fruste elettriche fino a farlo diventare gonfio e omogeneo. Versate l'impasto nei pirottini di carta o nell'apposito stampo per muffin fino a raggiungere quasi il bordo.

Cuocete i muffin al cocco in forno già caldo a 180° per circa 25 minuti. Sfornateli e posizionate subito su ognuno un cucchiaino colmo di crema di nocciole. Lasciate che la crema di nocciole si ammorbidisca per qualche istante, dopodiché distribuitela in modo uniforme sulla superficie dei muffin.