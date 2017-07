DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 35'

PREPARAZIONE PORZIONI 12 muffin

I muffin al cioccolato sono dolcetti golosi realizzati con un impasto a base di cacao amaro, burro, panna fresca e cioccolato fondente. Energetici e irresistibili, queste tortine scure e famose in tutto il mondo sono state richieste a gran voce da molti affezionati lettori di Pronto in tavola e, dunque, eccole qui! Perfette per la colazione o la merenda, magari accompagnate da una tazza di latte. Potete realizzare i muffin della dimensione che preferite, ricordando che ne otterrete circa 12 nella dimensione dello stampo standard.