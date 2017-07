DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI 15 mini muffin

I muffin al cioccolato e nocciole sono golosi dolcetti realizzati con un impasto a base di nocciole tritate e cioccolato fondente. Li ho preparati in versione mini per accogliere a colazione le mie migliori amiche ma, ovviamente, potete farne anche muffin al cioccolato formato grande. I muffin al cioccolato e nocciole si possono realizzare anche con altra frutta secca come le mandorle o le noci, quello che è certo è che sono carichi di energia e gusto!