DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 45'

PREPARAZIONE PORZIONI 6 muffin

I muffin al cacao e cachi sono un dei dolcetti autunnali golosi e veloci realizzati con impasto a base di cacao e polpa di cachi, senza uova né burro! Leggeri, soffici e tanto buoni, questi muffin al cacao sono stati una rivelazione per me! In casa non amiamo molto i cachi, soprattutto quando sono duri e poco dolci. Ma ne avevo due davvero morbidi, con una polpa così succosa e consistente che mi ha permesso di non utilizzare le uova. Dovete provarli assolutamente, a noi sono piaciuti moltissimo!