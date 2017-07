Muffin ai mirtilli

PROCEDIMENTO

Per il crumble: raccogliete in una terrina la farina, lo zucchero e le mandorle tritate finissime. Aggiungete il morbido a pezzetti e lavorate il tutto velocemente con le punte delle dita per ottenere un composto omogeneo e sbricioloso. Tenete da parte.

Aggiungete la pastella ottenuta alla terrina in cui avrete miscelato farina, zucchero, sale, lievito e scorza di limone. Amalgamate il tutto e incorporate parte dei mirtilli (lasciatene almeno 2 per muffin).

Distribuite l'impasto nei 18 pirottini per muffin riempiendoli per 3/4. Cospargete la superficie con i mirtilli rimasti e poi con una manciata di crumble.

Lo sapevate che...

Se non avete la panna acida potete sostituirla con lo yogurt bianco non zuccherato oppure realizzarla in casa miscelando 250 g di panna con il succo di un limone e lasciando riposare in frigo per 12 ore.