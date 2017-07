DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI per 4 persone

La mozzarella in carrozza è un secondo piatto campano irresistibile, preparato con fette di pancarré farcite di mozzarella, impanate e fritte. Quando ho i pomodori secchi fatti in casa li metto quasi ovunque, e in questo caso proprio non ho potuto farne a meno. Utilizzateli per farcire il pancarrè o per accompagnare la mozzarella in carrozza dopo averla fritta. Sgocciolate bene la mozzarella prima di usarla per farcire i golosi panini di mozzarella in carrozza.