DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 2h

PREPARAZIONE PORZIONI 4 porzioni

La mousse al cioccolato è un dessert al cucchiaio fresco e goloso preparato con soli due ingredienti: il cioccolato e le uova. La mousse al cioccolato è uno dei dolci al cucchiaio per eccellenza, si prepara in modo facile e ne esistono diverse versioni. Alcune la realizzano con la panna montata, altre con i soli albumi d'uovo! E la decorazione? Liberate la fantasia: dalle scaglie di cioccolato alla frutta secca, passando per biscotti e canditi.