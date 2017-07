PROCEDIMENTO

Lessate le castagne in acqua bollente leggermente salata per circa 20 minuti. Scolatele e sbucciatele ancora calde privandole anche della pellicina. Raccoglietele in una casseruola.

Con uno schiacciapatate o un passaverdure a fori larghi formate tanti vermicelli che disporrete sul piatto da portata come per formare una piccola montagna. Montate la panna a neve ferma e mettetela in una sac à poche con bocchetta liscia. Ricoprite i vermicelli con la decorazione che preferite, ad esempio dei piccoli ciuffetti. Decorate il montebianco con il cacao e le scaglie di cioccolato. Conservate in frigo fino al momento di servire.