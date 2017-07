Le minne di Sant'Agata , conosciute anche come mammelle di vergini, sono dei pasticcini tipici della Sicilia preparati in occasione della festa di Sant'Agata, protettrice della città di Catania. Queste deliziose cassatine si preparano, infatti, il 5 febbraio di ogni anno e sono composte da uno scrigno semitondo di pasta frolla farcito con un ripieno di ricotta, canditi e cioccolato. Le minne di Sant'Agata sono poi ricoperte da una golosa glassa al limone e decorate con l'immancabile ciliegia candita. Potete realizzarle in diverse dimensioni che vanno dai 5 agli 8 cm di diametro, cercando sempre di restare federli alla forma semisferica!

PROCEDIMENTO

Per la pasta frolla: disponete la farina a fontana, aggiungete il burro morbido a pezzetti e lavorate per qualche istante con la punta delle dita. Aggiungete lo zucchero,

quindi le uova e l'estratto di vaniglia. Impastate bene il tutto fino a quando non avrete ottenuto un panetto omogeneo, sodo ma morbido. Avvolgetelo con pellicola trasparente e fatelo riposare in frigo per 30 minuti. Nel frattempo, lavorate con una forchetta la ricotta in una terrina capiente.