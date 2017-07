Mini strudel dolci

PROCEDIMENTO

In una ciotola versate la farina, aggiungete il sale, l’olio, il limone e l’uovo. Impastate con le mani in modo energico aggiungendo, se serve, poca acqua tiepida per amalgamare il tutto. Il risultato dovrà essere un panetto perfettamente liscio e abbastanza simile a quella della pasta fresca. Lasciatela riposare avvolta nella pellicola.