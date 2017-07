Le mini quiche ai piselli sono delle tortine salate realizzate con una base di pasta brisée farcita con una crema di ricotta, panna e piselli saltati in padella. Sfiziose e scenografiche, le mini quiche ai piselli sono un piatto unico perfetto per una gita fuori porta o per introdurre un pasto tutto primaverile!

PROCEDIMENTO

Soffriggete il cipollotto affettato sottile nell’olio. Aggiungete i piselli surgelati, regolate di sale e unite anche 100 ml di acqua calda (mezzo bicchiere). Cuocete con il coperchio per circa 20 minuti, togliendo il coperchio qualche minuto prima di terminare la cottura per far evaporare l’acqua in eccesso.