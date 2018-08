Minestrone estivo con ricotta e pesto

A volte viene voglia di minestrone anche in estate , soprattutto se è saporito e gustoso come questo. Se vi rimane del minestrone surgelato in freezer potete creare una ricetta deliziosa e veloce da preparare arricchendola con ricotta e pesto . Questa minestra si può servire tiepida , perfetta quindi anche quando fa caldo.

PROCEDIMENTO

Versate in pentola a pressione tutti gli ingredienti. Fate cuocere dal fischio per 10 minuti poi spegnete ed aprite la valvola. Se preferite usare la pentola classica, dal bollore fate cuocere per 25 minuti.

Frullate con il minipimer in maniera grossolana per ottenere una crema rustica, a pezzettoni.Condite la ricotta con sale e olio e create delle quenelle.

Versate il minestrone in due ciotole, decorate con la ricotta, qualche cucchiaino di pesto ed alcune foglioline di basilico.

Servite caldo o tiepido.



Seguite la ricetta su: www.bettinaincucina.com