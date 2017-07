Minestra maritata al prosciutto

DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 45'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone

La minestra maritata è un piatto unico sostanzioso e gustoso tipico del Sud Italia, in particolare della Campania. La minestra maritata (il cui nome deriva dal connubio perfetto tra i vari ingredienti) si prepara con diversi tipi di verdure a foglia verde, come la scarola, l'indivia, la cicoria e la verza. Ognuno può scegliere il tipo di verdure da utilizzare anche se, di solito, la minestra maritata si prepara solo con la scarola riccia o con un mix delle verdure che vi ho citato prima. C’è molta libertà anche nella preparazione del brodo di carne della minestra maritata: c’è chi lo prepara con il pollo, con la gallina o con il prosciutto e le cotiche di maiale. Io ho mischiato la gallina e il gambo di prosciutto, per un brodo ancor più saporito.